МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Кредиты и депозиты
В России продлен упрощенный режим выдачи госкредитов
logo

В России продлен упрощенный режим выдачи госкредитов

Решения о выдаче госкредитов в 2021 году принимается Кабинетом министров, выдача производится из сумм ассигнований по разработанной программе, а также из остатков финансирования государственного бюджета на 01.01.2021
В Бюджетный кодекс России внесены поправки, которые уже прошли одобрение Госдумой. Согласно поправкам на 2021 год продлена возможность выдачи госкредитов другим странам по существующим сейчас нормам.

​7 декабря приняты и вынесены на ознакомление в электронную базу парламентских документов поправки в законопроект N875578-7.

Решения о выдаче госкредитов в 2021 году принимается Кабинетом министров, выдача производится из сумм ассигнований по разработанной программе, а также из остатков финансирования государственного бюджета на 01.01.2021.

Эти нормы были разработаны и утверждены Государственной Думой в сентябре при обсуждении госкредитования Белоруссии, но рассчитывалось внедрение программы исключительно на текущий год. 

Нормы выдачи Россией госкредитов разрабатываются сроком на 3 года вместе с самим проектом федерального бюджета. Обязательно указание в законопроекте названия страны, получающей финансовое или целевое экспортное заимствование, условия возврата, цели кредита, а также оговаривается период и ставка в процентах. После этого программа передается на утверждение Госдумой на пленарном заседании по рассмотрению закона о госбюджете.

Читайте также: Заубер Банк изменил ставки по рублевым вкладам

понедельник 07.12.2020 | 18:10
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Объем экспорта в Китае увеличивается уже шесть месяцев подряд
    Китай стремительно наращивает экспорт

    Китайский экспорт за прошедший месяц в долларовом исчислении вырос на 21,1 процент в сравнении с тем же месяцем, но годом ранее — рекордными темпами за 2 года — до

    понедельник, 07.12.2020 | 11:42
    Новости рынка Форекс
  • Великобританская валюта падает относительно доллара США на 0,22% - до $1,3412
    Американский доллар дешевеет к евро и иене

    ​В понедельник американская валюта в ходе торгов снижается в паре с евро и иеной. Основными событиями на предстоящей неделе, за которыми следят инвесторы,

    понедельник, 07.12.2020 | 09:11
    Валюта
  • Крупные игроки могут перебраться в менее контролируемые регионы
    В Макао опасаются введения цифровой национальной валюты

    ​В Макао опасаются введения цифрового юаня, который поддерживается со стороны Центрального банка Китая.Некоторые компании, которые занимаются организацией

    воскресенье, 06.12.2020 | 15:59
    Банки
Все финансовые новости
Мировые новости
  • Негативно сказывается на экономике страны и недоверие инвесторов к политике государства
    Испания — лидер по снижению экономики среди стран ОЭСР

    ​Карантинные ограничения, принятые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, нанесли непоправимый ущерб финансовой системе Испании. По

    пятница, 04.12.2020 | 12:20
    Испания
  • Новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США — Байден
    Байден намерен инвестировать в США

    Джо Байден, работающий над планом восстановления экономической системы Соединённых Штатов после кризиса вызванного COVID-19, заявил, что его программа

    четверг, 03.12.2020 | 12:25
    США
  • По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
    Таиланд прекращает массовый туризм

    Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после

    четверг, 03.12.2020 | 09:19
    Таиланд
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok