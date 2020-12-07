В России продлен упрощенный режим выдачи госкредитов

​7 декабря приняты и вынесены на ознакомление в электронную базу парламентских документов поправки в законопроект N875578-7.

Решения о выдаче госкредитов в 2021 году принимается Кабинетом министров, выдача производится из сумм ассигнований по разработанной программе, а также из остатков финансирования государственного бюджета на 01.01.2021.

Эти нормы были разработаны и утверждены Государственной Думой в сентябре при обсуждении госкредитования Белоруссии, но рассчитывалось внедрение программы исключительно на текущий год.

Нормы выдачи Россией госкредитов разрабатываются сроком на 3 года вместе с самим проектом федерального бюджета. Обязательно указание в законопроекте названия страны, получающей финансовое или целевое экспортное заимствование, условия возврата, цели кредита, а также оговаривается период и ставка в процентах. После этого программа передается на утверждение Госдумой на пленарном заседании по рассмотрению закона о госбюджете.

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