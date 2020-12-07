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Ценные бумаги
Премаркет Уолл-стрит: бумаги Kodak взлетели на 75%
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Премаркет Уолл-стрит: бумаги Kodak взлетели на 75%

Ценные бумаги Ford Motor Company снизились на 1,3% из-за переноса производства нового внедорожника Bronco
В первый день недели ценные бумаги Eastman Kodak на премаркете фондовой Уолл-стрит взмыли вверх на 75% на фоне информации об отсутствии правонарушений в государственном заимствовании.

Ценные бумаги Ford Motor Company снизились на 1,3% из-за переноса производства нового внедорожника Bronco на фоне проблем с поставками запчастей. 

Финансовые активы компании Pfizer выросли 1,1% после подачи документов на разрешение экстренного использования иммунизационного препарата от коронавируса на территории Индии. 

Бумаги банка Goldman Sachs Group снижаются на 0,3% на фоне возможного переноса во Флориду своего центра по управлению активами.

Ценные бумаги компании Cisco Systems упали на 0,3% из-за сделки по приобретению фирмы IMImobile за $730 млн, включая задолженности.

Финансовые активы LYFT прибавили 2,4% после повышения рейтинга банком Piper Sandler.

Бумаги цифрового гиганта Facebook теряют 0,2% на фоне возможных судебных разбирательств с федеральными органами и властями штатов по жалобам о монополизации интернет-рынка. 

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понедельник 07.12.2020 | 16:09
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