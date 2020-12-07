Международные резервы Украины сократились на 4,65 млн долларов

По данным НБУ с начала 2020 года объем резервов вырос на 3,3%. На 1 января резервы составили 25,3 млн долларов США.В НБУ отмечают, что объем валютных поступлений в бюджет составил 355 млн долларов США, включая 345, 5 млн – от процесса размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей на обслуживание и погашение госдолга составил почти 320 млн долларов США.

На протяжении ноября 2020 года НБУ реализовал на межбанке примерно 70 млн долларов и приобрел 41 млн долларов. Сальдо валютных операций было отрицательным – минус 29 млн долларов США.

В октябре НБУ сообщил о неблагоприятном прогнозе касательно размера международных резервов к концу 2020 года, а в июле ожидал роста их объема. В МВФ уверены, что в конце текущего года резервы сократятся до 19,3 млрд долларов США.

Читайте также: В Москве на 6,8% увеличилась прибыль сферы услуг и торговли