Газпромбанк запустил онлайн-приложение для своих клиентов

Данный сервис позволяет клиентам банка торговать акциями, облигациями, валютой и многими другими продвинутыми финансовыми инструментами. В режиме онлайн можно открыть даже брокерский счет и персональный инвестиционный счет.

Как отмечает первый вице-президент банка А. Попович, фондовый рынок становится все более популярным у розничных клиентов банка, что во многом связано с развитием онлайн-сервисов для осуществления биржевых операций.

Для новичков в приложении будет доступен бесплатный демо-счет или демо-портфель. Этот инструмент позволит без каких-либо рисков ознакомиться с базовыми инвестиционными операциями и получить первый опыт работы с ценными бумагами. Учебный счет можно будет открыть сразу же после регистрации своей учетной записи.

Брокерский счет клиента обслуживается бесплатно, также нет комиссий за зачисление и вывод средств в рублях. Комиссии берутся только за совершаемые торговые операции. По умолчанию данный тариф составляет 0,06% от суммы сделки.

Читайте также: ​Банк «Санкт-Петербург» улучшил инструменты для покупок онлайн