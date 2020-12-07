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Банк Японии владеет наибольшим пакетом ценных бумаг
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Банк Японии владеет наибольшим пакетом ценных бумаг

Центробанк Японии в больших масштабах приобретал ETF для стимулирования финансового рынка
Главный финансовый регулятор Японии обладает наибольшими в стране финансовыми активами, сообщает Bloomberg.

В последний месяц осени Центробанк Японии в больших масштабах приобретал ETF для стимулирования финансового рынка во время кризиса, вызванного ограничительными мерами по распространению коронавируса.

Объём финансовых активов японского финрегулятора превысил активы Государственного пенсионного инвестиционного фонда, на ¥300 млрд и составляет ¥45,1 трлн.

Присутствие на фондовом рынке двух крупнейших держателей активов негативно сказывается на настроениях инвесторов. "Преобладание на финансовом рынке двух крупнейших государственных держателей активов, вызывает недоверие к ценообразованию бумаг на нем", — директор Fukoku Capital Management Inc.

В прошлом году ЦБ Японии на фоне поддержания фондового рынка в условиях пандемии СOVID-19 увеличил программу выкупа финансовых активов. По сообщению банка объемы выкупа бумаг составят ¥12 трлн.

Если стоимость на японские бумаги увеличится, то разница между ценами Банка Японии и пенсионного фонда GPIF вырастет еще сильнее, заявляют эксперты NLI.

Информация о разработках иммунизационных препаратов и скорая вакцинация привели к положительной динамике индексов на фондовом рынке, что, в свою очередь, воздействовало на рост неиспользованной прибыли за счет выкупа бумаг японским финрегулятором на ¥10 трлн.

Руководитель главного финансового регулятора Японии сообщил, что выкуп фондовых финансовых активов требуется для нормирования целевого уровня инфляции.

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понедельник 07.12.2020 | 12:26
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