Китай стремительно наращивает экспорт

Объем экспорта в Китае увеличивается уже шесть месяцев кряду по той причине, что общемировой спрос проходит этап восстановления после кризиса, случившегося по причине COVID-19 и ограничительных мер.
Аналитики прогнозировали рост на 12 процентов. За октябрь показатель экспорта увеличился на 11,4 процента.
В последнее время существенно вырос спрос на электронику и медицинские товары и препараты из Китая. Более того, китайский экспорт растёт по причине заморозки промышленной деятельности во многих странах из-за локдаунов.
Спрос на многие товары не прекращает рост и на внутреннем рынке. Общий показатель китайского импорта за прошлый месяц растет уже 3 месяца кряду — рост составил 4,5 процентов в годовом исчислении, до 192,65 миллиарда долларов. Эксперты предсказывали рост данного значения на 6,1 процента после роста на 4,7 процента в октябре.
Объем поставляемой в страну меди и продукции из нее за прошедший месяц вырос на 16,2 процента, железа — на 8,3 процента, нефти — неожиданно упал на 0,3 процента.
Профицит торгового бюджета КНР за ноябрь вырос до 72,42 миллиарда долларов — рекордного показателя за последние 30 лет. В прошлом году эта сумма равнялась 37,18 миллиардам. Эксперты прогнозировали данный показатель на отметке 53,5 миллиарда.В то же время профицит торгового баланса США за прошедший месяц был равен 37,4 миллиардам долларов, что также является рекордным показателем.
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