Китай стремительно наращивает экспорт

Объем экспорта в Китае увеличивается уже шесть месяцев кряду по той причине, что общемировой спрос проходит этап восстановления после кризиса, случившегося по причине COVID-19 и ограничительных мер.

Аналитики прогнозировали рост на 12 процентов. За октябрь показатель экспорта увеличился на 11,4 процента.

В последнее время существенно вырос спрос на электронику и медицинские товары и препараты из Китая. Более того, китайский экспорт растёт по причине заморозки промышленной деятельности во многих странах из-за локдаунов.

Спрос на многие товары не прекращает рост и на внутреннем рынке. Общий показатель китайского импорта за прошлый месяц растет уже 3 месяца кряду — рост составил 4,5 процентов в годовом исчислении, до 192,65 миллиарда долларов. Эксперты предсказывали рост данного значения на 6,1 процента после роста на 4,7 процента в октябре.

Объем поставляемой в страну меди и продукции из нее за прошедший месяц вырос на 16,2 процента, железа — на 8,3 процента, нефти — неожиданно упал на 0,3 процента.

Профицит торгового бюджета КНР за ноябрь вырос до 72,42 миллиарда долларов — рекордного показателя за последние 30 лет. В прошлом году эта сумма равнялась 37,18 миллиардам. Эксперты прогнозировали данный показатель на отметке 53,5 миллиарда.

В то же время профицит торгового баланса США за прошедший месяц был равен 37,4 миллиардам долларов, что также является рекордным показателем.

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