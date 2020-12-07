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Американский доллар дешевеет к евро и иене
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Американский доллар дешевеет к евро и иене

Великобританская валюта падает относительно доллара США на 0,22% - до $1,3412
​В понедельник американская валюта в ходе торгов снижается в паре с евро и иеной. 

Основными событиями на предстоящей неделе, за которыми следят инвесторы, будут: совещание ЕЦБ и переговоры относительно новой поддержки экономики США. 

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси сообщила, что в переговорах о новых стимулах для экономики США есть прогресс. Действующий глава Белого дома и лидер республиканцев Митч МакКоннелл обсудили план помощи экономике в размере $908 млрд.

Слабые статистические показатели по рынку труда США увеличивают шансы скорейшего утверждения новых мер по поддержанию экономической системы Штатов, заявляют аналитики Axi.

Европейский Центробанк, по прогнозам экспертов, на этой неделе утвердит новый объем антикризисного проекта по выкупу активов на уровне в €1,85 млрд, а также время его действия.

В ходе торговой сессии на 9:34 по мск европейская валюта увеличилась относительно американского доллара на 0,07% — до $1,2129.

Доллар США по отношению к японской иене снизился на 0,04%, до ¥104,13.

Великобританская валюта падает относительно доллара США на 0,22% — до $1,3412. 

Индикатор ICE, фиксирующий движение американского доллара по отношению к основной валютной корзине вырос 0,1%, а более развернутый  WSJ Dollar Index снизился на 0,1%.

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понедельник 07.12.2020 | 09:11
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