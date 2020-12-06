МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
В Макао опасаются введения цифровой национальной валюты
logo

В Макао опасаются введения цифровой национальной валюты

Крупные игроки могут перебраться в менее контролируемые регионы
​В Макао опасаются введения цифрового юаня, который поддерживается со стороны Центрального банка Китая.

Некоторые компании, которые занимаются организацией поездок в данный регион, поспешно переводят свои ресурсы в другие места, а то и вовсе уходят из данной индустрии. Они полагают, что как только будет введена отслеживаемая валюта, то отрасль понесет колоссальные убытки. Ранее игровая индустрия уже пострадала от ужесточения регуляторных норм и  пандемии коронавируса.

Скорее всего, крупные игроки могут перебраться в менее контролируемые регионы, такие как Филиппины и Камбоджу. С настороженностью относятся к прозрачным операциям и мелкие игроки.

В то же время, некоторые эксперты полагают, что цифровая валюта может принести значительную прибыль для Макао, поскольку в данном случае не нужно будет заниматься конвертацией средств в иностранные валюты. Также это позволит более широко открыть материковый рынок Китая. В планах властей использование только цифрового юаня и никаких других валют и платежных систем.



Читайте также: Приватбанком выигран суд о защите деловой репутации

воскресенье 06.12.2020 | 15:59
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Негативно сказывается на экономике страны и недоверие инвесторов к политике государства
    Испания — лидер по снижению экономики среди стран ОЭСР

    ​Карантинные ограничения, принятые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, нанесли непоправимый ущерб финансовой системе Испании. По

    пятница, 04.12.2020 | 12:20
    Испания
  • Новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США — Байден
    Байден намерен инвестировать в США

    Джо Байден, работающий над планом восстановления экономической системы Соединённых Штатов после кризиса вызванного COVID-19, заявил, что его программа

    четверг, 03.12.2020 | 12:25
    США
  • По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
    Таиланд прекращает массовый туризм

    Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после

    четверг, 03.12.2020 | 09:19
    Таиланд
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok