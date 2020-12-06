В Макао опасаются введения цифровой национальной валюты

​В Макао опасаются введения цифрового юаня, который поддерживается со стороны Центрального банка Китая.

Некоторые компании, которые занимаются организацией поездок в данный регион, поспешно переводят свои ресурсы в другие места, а то и вовсе уходят из данной индустрии. Они полагают, что как только будет введена отслеживаемая валюта, то отрасль понесет колоссальные убытки. Ранее игровая индустрия уже пострадала от ужесточения регуляторных норм и пандемии коронавируса.

Скорее всего, крупные игроки могут перебраться в менее контролируемые регионы, такие как Филиппины и Камбоджу. С настороженностью относятся к прозрачным операциям и мелкие игроки.

В то же время, некоторые эксперты полагают, что цифровая валюта может принести значительную прибыль для Макао, поскольку в данном случае не нужно будет заниматься конвертацией средств в иностранные валюты. Также это позволит более широко открыть материковый рынок Китая. В планах властей использование только цифрового юаня и никаких других валют и платежных систем.

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