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Ценные бумаги Pfizer снижаются
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Ценные бумаги Pfizer снижаются

Представитель фармацевтической компании Pfizer Эми Роуз заявила, что на возможность осуществить всю поставку повлияло несколько причин
В ходе вчерашних торгов ценные бумаги американской компании Pfizer по производству и разработке медицинских препаратов снизились на 1,7%. Котировки на финансовые активы обвалились на фоне информации о том, что Pfizer в текущем году сможет выполнить только половину согласованного предзаказа (100 миллионов единиц) иммунизационного препарата от COVID-19, сообщает CNBC.

Представитель фармацевтической компании Pfizer Эми Роуз заявила, что на возможность осуществить всю поставку повлияло несколько причин. Первая — в столь короткие сроки компания не смогла приобрести нужный запас сырья, необходимый для производства вакцины, и вторая — урегулирование вопроса с транспортировкой и каналами распределения потребовало больше времени, чем планировалось. 

При этом Эми Роуз заявила, что производственные мощности в Соединенных Штатах и Евросоюзе модернизированы и перенастроены под выпуск иммунизационного препарата против коронавируса. "Мы не сомневаемся в наших возможностях произвести 1,3 миллиарда единиц препарата к началу 2022 года", — добавила она.

Компания отправила заявления на экстренное использование иммунизационного препарата от СOVID-19 в регулирующие органы США и стран Европы, но пока только Великобритания подписала разрешение на вакцину.

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пятница 04.12.2020 | 11:41
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