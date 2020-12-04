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Банк России аннулировал лицензию Евроазиатского инвестиционного банка
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Банк России аннулировал лицензию Евроазиатского инвестиционного банка

Евроазиатский инвестиционный банк входит в общую системы страхования вкладов
Центробанк РФ аннулировал лицензию на банковскую деятельность у Евроазиатского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщает регулятор.

ЦБ РФ утвердил постановление об аннулировании лицензии на основании законодательства России "О банках и банковской деятельности", мотивируя тем, что лицензиат систематически нарушал банковские нормативы, за что неоднократно имел взыскания.

"На протяжении последних трех лет Евроазиатский инвестиционный банк находился на грани банкротства. Банк, как организация по заимствованиям, должен был предоставлять план экономической стабильности в соответствующие контролирующие организации. Но предоставленные решения имели неэффективные методы восстановления финансовой стабильности и план неоднократно отправлялся на корректировку. Из-за плохого руководства банк лишился права работы с физическими лицами. Принимая во внимание и то, что банк завяз в судебных разбирательствах, а также постоянно увеличивающиеся убытки, главный финансовый регулятор страны не видит возможности дальнейшей работы Евроазиатского инвестиционного банка", - заявил Банк России.

ЕИБ входит в общую системы страхования вкладов, в связи с этим все денежные вложения будут компенсированы клиентам банка в полном объеме.

Евроазиатский инвестиционный банк находился на 312-ом место в рейтинге финансово-кредитных организаций Российской Федерации.

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пятница 04.12.2020 | 08:35
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