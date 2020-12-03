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Доллар США упал до минимума
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Доллар США упал до минимума

Доллар – одна из ключевым мировых резервных валют
​На этой неделе американская валюта снизилась до своего многолетнего минимума по отношению к другим мировым валютам.

Доллар практически достиг минимальной отметки по отношению к британскому фунту стерлингов. До двухлетнего минимума доллар упал по отношению к воне, евро, канадскому и австралийскому долларам. До пятилетнего минимума – к швейцарскому франку.

Как известно, доллар – одна из ключевым мировых резервных валют. Спад спроса на нее связан с оптимизмом касательно дальнейших переговоров по стимулированию экономики США, изобретения новых эффективных вакцин и постепенного восстановления китайской экономики. Некоторые участники фондового рынка США уверены, что доллар продолжит свое снижение, а ФРС по-прежнему сохранит ставки на низком уровне на протяжении многих лет.

Ранее одной из лучших альтернатив доллару эксперты называли шведскую крону, которая смогла показать рост на 9% за последние 11 месяцев. В то же время аналитики предлагали обратить внимание на юань, рост которого может носить спекулятивный характер.

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четверг 03.12.2020 | 16:08
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