Доллар США упал до минимума

Доллар практически достиг минимальной отметки по отношению к британскому фунту стерлингов. До двухлетнего минимума доллар упал по отношению к воне, евро, канадскому и австралийскому долларам. До пятилетнего минимума – к швейцарскому франку.

Как известно, доллар – одна из ключевым мировых резервных валют. Спад спроса на нее связан с оптимизмом касательно дальнейших переговоров по стимулированию экономики США, изобретения новых эффективных вакцин и постепенного восстановления китайской экономики. Некоторые участники фондового рынка США уверены, что доллар продолжит свое снижение, а ФРС по-прежнему сохранит ставки на низком уровне на протяжении многих лет.

Ранее одной из лучших альтернатив доллару эксперты называли шведскую крону, которая смогла показать рост на 9% за последние 11 месяцев. В то же время аналитики предлагали обратить внимание на юань, рост которого может носить спекулятивный характер.

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