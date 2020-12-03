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Goldman Sachs прогнозирует рост акций Tesla до $780
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Goldman Sachs прогнозирует рост акций Tesla до $780

Эксперты предполагают, что интегрированная модель Tesla даст возможность производителю электрокаров удерживать свое лидерство
Эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs увеличили рекомендации по ценным бумагам компании Tesla с "держать" до "покупать" и подняли уровень движения стоимости с $455 до $780.

Согласно вчерашней сессии возможность такой рекомендации равна 37%. Ценные бумаги на первичном сборе заявок выросли на 3,5% при нулевом движении фьючерса на индикатор S&P 500.

Инвестиционный банк мотивирует эту рекомендацию тем, что наблюдается неуклонно растущий мировой интерес к переходу на электромобили. В последнее время стоимость электромобилей неуклонно снижается, а популярность растет на фоне уменьшения стоимости и повышения качества аккумуляторных батарей. Многие страны намерены снизить выброс вредных веществ в атмосферу путем запрета автомобилей с ДВС и переходом на электротранспорт. 

Эксперты предполагают, что интегрированная модель Tesla даст возможность производителю электрокаров удерживать свое лидерство. Ассортимент продукции компании Tesla, рассчитанный на использование чистой энергии, тоже играет немаловажную роль в перспективах роста акций.  



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четверг 03.12.2020 | 15:14
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