Goldman Sachs прогнозирует рост акций Tesla до $780

Согласно вчерашней сессии возможность такой рекомендации равна 37%. Ценные бумаги на первичном сборе заявок выросли на 3,5% при нулевом движении фьючерса на индикатор S&P 500.

Инвестиционный банк мотивирует эту рекомендацию тем, что наблюдается неуклонно растущий мировой интерес к переходу на электромобили. В последнее время стоимость электромобилей неуклонно снижается, а популярность растет на фоне уменьшения стоимости и повышения качества аккумуляторных батарей. Многие страны намерены снизить выброс вредных веществ в атмосферу путем запрета автомобилей с ДВС и переходом на электротранспорт.

Эксперты предполагают, что интегрированная модель Tesla даст возможность производителю электрокаров удерживать свое лидерство. Ассортимент продукции компании Tesla, рассчитанный на использование чистой энергии, тоже играет немаловажную роль в перспективах роста акций.

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