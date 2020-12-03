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Газпром может обойти санкции против Северного потока-2
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Газпром может обойти санкции против Северного потока-2

В Газпроме уверены, что российское сырье очень важно для Европы
​«Газпром» может обойти санкции, связанные со строительством «Северного потока-2», посредством контракта с компаний OMV. Данный документ регламентирует поставки газа в Германию и позволит обойти все ограничения, связанные с газопроводом.

Согласно текущему законодательству, половина мощности газопроводов, которые проходят в ЕС по морю, должна быть предоставлена независимым поставщикам газа. Исключение могут стать только те маршруты, поставки по которым начались до мая 2019 года.В том случае, если все условия контракта будут соблюдены, то OMV может стать крупнейшим независимым поставщиком, пользующимся мощностями газопровода. 

В «Газпроме» уверены, что российское сырье очень важно для Европы, что объясняется подписанием такого рода контракта. В то же время, возникли определенные сложности с поставками. Так Польша ранее отказалась от них, а Болгария добилась получения скидки в 40% на долгосрочные поставки.

«Северный поток-2» все еще не завершен. В ближайшее время начнутся работы возле берегов Германии, однако основные проблемы компанию ожидают в Дании. В свою очередь, США всячески стараются не допустить строительство трубопровода.

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четверг 03.12.2020 | 14:33
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