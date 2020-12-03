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Финансы
Ценные бумаги
Дивидендная доходность бумаг НЛМК может составить 17%
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Дивидендная доходность бумаг НЛМК может составить 17%

Стоимость акции в книге заявок равняется $25,35 за ГДР
2 декабря компанией Fletcher Group, главой которой является Владимир Лисин, основной акционер НЛМК, проведена сделка по продаже 120 млн акций НЛМК (или 12 млн ГДР), т.е. примерно 2,0% всего числа акций компании. 

Reuters сообщает, что стоимость акции в книге заявок равняется $25,35 за ГДР, и цена на 5,3% ниже вчерашней цены. При этом весь объем заявок рассчитан примерно на 304 млн долларов.

Факт размещения ценных бумаг уменьшил фактическую долю в НЛМК В. Лисина до 79,4%, в то время, как процент акций, доступных в свободной продаже, поднялся до 20,6%. Термин продажи выставленных акций рассчитан на 90 дней.

В 2019 году уже проводились продажи ценных бумаг НЛМК компанией Fletcher Group пакетом 2,6%. Котировки акций НЛМК держатся высоко, на уровне рекордов 2018 и 2019 годов, а общая доходность по итогам полугодовых вкладов составляет порядка 46%. Поэтому нынешнее размещение вызвано именно финансовой выгодой. 

Рост доли акций в свободном обращении (free float), вероятно, вынудит MSCI переоценить этот процент с 15-20% до 20-25%, что равняется росту показателя free float с 0,20 до 0,25. Соответственно, доля в индексе MSCI Russia акций НЛМК возрастет до 1,9% (с 1,5% ранее) и выльется в приток капитала порядка $25 млн в ценные бумаги компании. В мае 2021 года вероятнее всего будет пересмотр индексов по итогам 6 месяцев, либо же будет рассмотрено еще в феврале, по решению MSCI.

Согласно нынешней стоимости металла и учета размещения, ценные бумаги НЛМК котируются с коэффициентом "цена компании/EBITDA 2021о" на отметке в 3.8. Доходность свободных денежных потоков предприятия равна 15%, а дивидендная доходность вместе с выплатами в 2021 году - 17%. Мы согласны с предложением ПОКУПАТЬ ценные бумаги НЛМК.



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четверг 03.12.2020 | 13:16
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