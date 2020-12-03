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Банки намерены уволить рекордное количество сотрудников
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Банки намерены уволить рекордное количество сотрудников

Большинство кредитных организаций сегодня столкнулись с довольно низкими процентными ставками европейских банков
​Многие банки во всем мире приняла решение осуществить самое массовое за последние пять лет увольнение сотрудников. Это связано с тем, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативно влияние на мировую финансовую отрасль, делая кредитование довольно проблемным.

В целом, планируется около 85,5 тысяч сокращений, что практически соответствует рекордному показателю 2015 года. В тот год работы лишилось более 90 тысяч человек. Особенно много сотрудников потеряют банки Нидерландов и Испании.

Большинство кредитных организаций сегодня столкнулись с довольно низкими процентными ставками европейских банков. У последних также наблюдаются серьезные проблемы с организацией качественной и строгой охраны труда. По мнению многих аналитиков, сокращения будут продолжаться в течение нескольких лет.

В то же время, российский банковский сектор показывает более стабильные и безопасные результаты, чем европейский. Это во многом связано с тем, что у страны отсутствуют крупные долги и хорошо оптимизирован алгоритм работы многих финансовых учреждений.

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четверг 03.12.2020 | 12:24
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