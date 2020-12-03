Банки намерены уволить рекордное количество сотрудников

В целом, планируется около 85,5 тысяч сокращений, что практически соответствует рекордному показателю 2015 года. В тот год работы лишилось более 90 тысяч человек. Особенно много сотрудников потеряют банки Нидерландов и Испании.

Большинство кредитных организаций сегодня столкнулись с довольно низкими процентными ставками европейских банков. У последних также наблюдаются серьезные проблемы с организацией качественной и строгой охраны труда. По мнению многих аналитиков, сокращения будут продолжаться в течение нескольких лет.

В то же время, российский банковский сектор показывает более стабильные и безопасные результаты, чем европейский. Это во многом связано с тем, что у страны отсутствуют крупные долги и хорошо оптимизирован алгоритм работы многих финансовых учреждений.

Читайте также: Локо-Банк отчитался по чистой прибыли за 2019 год