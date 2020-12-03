Акции Японии закрыты на рекордных цифрах за 29 лет

Фондовый индикатор Nikkei показал несущественный рост и остановился на 26.809,37 пункте. Расширенный показатель Topix увеличился на 0,07%, достигнув 1.775,25 пункта.

Основной рывок зафиксирован по ценным бумагам West Japan Railway Co., Kawasaki Kisen Kaisha и Mitsui OSK Lines, рост которых составил 4,66%, 5,83%, и 4,61%.

Аутсайдерами стали акции Japan Exchange Group, Daiichi Sankyo Co. и TOTO, упавшие на 3,64%, 3,89​% и 3,61%.

Основные позитивные новости начались с Великобритании, которая первой в мире 2 декабря разрешила вакцинацию противоковидным препаратом Pfizer-BioNTech. Массовая иммунизация начнется с 7 декабря.

По мнению М.Китикавы из компании Sumitomo Mitsui Asset, стимул японскому фондовому рынку дают всемирно значимые новости. "Однако, нам важно получение положительных новостей о внедрении вакцин и правильная политика," - добавил он.

Индекс японских акций Nikkei показал 17-процентный рост еще до начала ноября, основываясь только на новости о разработке вакцины и надеждах на мягкую политику нового американского правительства Джо Байдена. Вместе с тем, сейчас особенно велика опасность "перегрева" ценных бумаг Японии.

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