Конгресс США утвердил законопроект по размещению китайских акций

Из принятого норматива следует, что зарубежные компании обязаны предоставлять финансовую документацию контролирующим органам Соединенных Штатов. Если иностранный субъект предпринимательства по окончанию трех лет не пройдет проверку Совета по надзору за бухгалтерским учетом, то не сможет размещать свои финансовые активы на торговых площадках США. Также, согласно законодательным требованиям, иностранные компании обязаны указывать, есть ли в них доля государства или подконтрольные ему акции.

Новый законопроект должен утвердить глава Белого дома.

"SEC планирует до конца текущего года разработать законодательный документ, согласно которому можно проводить делистинг на фондовых площадках США ценных бумаг китайских компаний, которые нарушают бухгалтерскую отчетность", — писало агентство Bloomberg.

Глава Минфина США в конце лета сообщил средствам массовой информации, что ценные бумаги компаний Китая, которые не соответствуют американским стандартам, будут сняты с торговых площадок Америки до 2022 года.

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