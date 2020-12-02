Обзор премаркета Нью-Йоркской биржи на 2 декабря

Ценные бумаги Tesla обвалились на 2,7% на фоне рассылки писем главой компании сотрудникам о снижении расходов или компании будет угрожать банкротство.

Ценные бумаги Salesforce рухнули на 5,8% из-за приобретения приложения Slack за $27,7 млрд.

Финансовые активы Walt Disney выросли 0,2% на фоне увеличения целевого ориентира по ценным бумагам до $175.

Ценные бумаги Walmart снизились на 0,1% на фоне снижения минимальных расходов для клиентов Walmart+.

Бумаги Nvidia упали 0,7% из-за сообщения руководителя компании Arm Holdings о проверке сделки на сумму $40 млрд.

Ценные бумаги Merck выросли на 0,2% на фоне продажи вложений в акционерный капитал Moderna.

Ценные бумаги компании Boeing увеличились на 0,1% на фоне информации о том, что American Airlines намерена осуществить первый гражданский полет самолетом 737 MAX.

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