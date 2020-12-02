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Глава ЕЦБ высказалась касательно опасности стейблкоинов
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Глава ЕЦБ высказалась касательно опасности стейблкоинов

В качестве дополнения к основным деньгам криптовалюты могут неплохо себя проявить
​Все более широкое распространение различных стейблкоинов может нести определенный риск для мировой и европейской финансовой системы. Такое мнение высказала глава ЕЦБ К. Лагард в своей статье для французского бизнес-журнала.

Сегодня посредством создания стейблкоинов их создатели хотят решить проблему недоверия к криптовалютному рынку. В случае успеха новые криптовалютные финансовые инструменты довольно быстро получат распространение во всей платежной отрасли.В результате этого появляется серьезная угроза оттока банковских депозитов. В то же время, обычные пользователи очень рискуют, поскольку не могут полагаться на криптовалюты ввиду их высокой волатильности и спекулятивного характера. Такие функции довольно проблематичны для того чтобы валюта могла выполнять роль полноценных денег.

В качестве дополнения к основным деньгам криптовалюты могут неплохо себя проявить. Такое заявление К. Лагард озвучила в начале осени и при этом отметив, что регулятор должен извлечь потенциальную выгоду от данных технологий.

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среда 02.12.2020 | 16:38
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