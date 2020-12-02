Глава ЕЦБ высказалась касательно опасности стейблкоинов

Сегодня посредством создания стейблкоинов их создатели хотят решить проблему недоверия к криптовалютному рынку. В случае успеха новые криптовалютные финансовые инструменты довольно быстро получат распространение во всей платежной отрасли.В результате этого появляется серьезная угроза оттока банковских депозитов. В то же время, обычные пользователи очень рискуют, поскольку не могут полагаться на криптовалюты ввиду их высокой волатильности и спекулятивного характера. Такие функции довольно проблематичны для того чтобы валюта могла выполнять роль полноценных денег.

В качестве дополнения к основным деньгам криптовалюты могут неплохо себя проявить. Такое заявление К. Лагард озвучила в начале осени и при этом отметив, что регулятор должен извлечь потенциальную выгоду от данных технологий.

Читайте также: ​ВТБ намерен 14 мая разместить бонды серии КС-3-412