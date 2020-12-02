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Сенаторы США обвинили министра финансов в развале экономики
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Сенаторы США обвинили министра финансов в развале экономики

Сенаторы полагают, что в случае прекращения помощи, последствия для бизнеса и многих американских рабочих могут быть самыми плачевными
​Американские сенаторы подвергли шквальной критике действия министра финансов страны С. Мнучина. Это связано с его решением остановить действие программы льготного кредитования бизнеса.

Его даже обвинили в попытках подорвать и разрушить экономику страны. В этом его упрекнул один из сенаторов штата Огайо Ш. Браун. В ответ на этом С. Мнучин заявил, что не имеет никаких полномочий, которые бы позволили ему продлить меры поддержки до конца текущего года.

Сенаторы полагают, что в случае прекращения помощи, последствия для бизнеса и многих американских рабочих могут быть самыми плачевными.

Ранее С. Мнучин рекомендовал вернуть неиспользованные 455 млрд долларов в качестве средства для льготного кредитования. Весной этого же года ФРС анонсировала запуск специальной программы помощи бизнесу, стоимостью в 2,3 трлн долларов.Примерно 600 млрд было выделено на поддержку среднего бизнеса, а около 500 млрд – для приобретения муниципальных облигаций. 850 млрд долларов планировалось использовать в качестве кредитов для крупного бизнеса.

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среда 02.12.2020 | 16:08
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