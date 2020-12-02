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Ценные бумаги
Глава Tesla предупредил сотрудников о возможном банкротстве
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Глава Tesla предупредил сотрудников о возможном банкротстве

В Америке стоимость ценных бумаг составляет $584,7 за штуку, а капитализация Tesla превысила $554,3 млрд
Глава Tesla Илон Маск отправил подчиненным сообщение, в котором написал о возможном банкротстве компании в случае потери контроля над расходами и снижением доходности. 

В Америке стоимость ценных бумаг составляет $584,7 за штуку, а капитализация Tesla превысила $554,3 млрд. 

"Финансовые инвесторы верят в состоятельность нашей компании и ее доходность, но если они поймут, что этого не будет, наши ценные бумаги превратятся в ничто и лопнут, как суфле под кувалдой!", – цитирует CNBC сообщение Маска.

В настоящее время Tesla увеличивает производственные мощности, начаты работы по возведению заводов в штате Техас и в Германии в пригороде Берлина. Производитель электрокаров также производит усовершенствование покрасочного производства на заводе в Калифорнии.

Илон Маск заявил инвесторам: "Мы расходуем средства с огромными темпами, но расходуем с умом". В планах компании повысить свои капиталовложения на $2 млрд в следующие два года, в том числе и на производство аккумуляторных батарей. 

Илону Маску принадлежит 21% ценных бумаг компании Tesla, но большая их часть находится в залоге.

Ценные бумаги Tesla резко выросли в цене после заявления об их вхождение в индекс S&P 500.

Индексный Комитет Standard & Poor’ s постоянно анализирует финансовую систему Tesla. Согласно условию включения в S&P 500, доходность компании за IV квартал по системе бухгалтерского учета США должна быть стабильной. В случае невыполнения условия, ценные бумаги компании покидают S&P 500, и их стоимость стремительно рухнет.  

16 ноября 2020 года компанию Tesla обозначили как лучшую на фондовом рынке, и с 21 декабря она войдет в индекс S&P 500. Ценные бумаги американского производителя на этой новости взлетели на 13%, а капитализация увеличилась до $435,4 млрд. 

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среда 02.12.2020 | 13:30
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