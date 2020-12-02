МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Валюта
Американский доллар продолжает падать
logo

Американский доллар продолжает падать

Европейская единая валюта выросла относительно доллар США на 0,2%
​В среду в ходе европейской сессии американский доллар снижается на фоне возможного начала иммунизации населения до нового года и продолжения государственного стимулирования в Соединенных Штатах. 

В 10:55 по московскому времени индикатор USDX, показывающий отношение доллара США к основной корзине валют, снизился на 0,2% до отметки в 91,157.

Европейская единая валюта выросла относительно доллар США на 0,2% —до $1,2081 на фоне увеличение розничных продаж в ФРГ на 2,6% за октябрь.

Австралийский доллар в паре с американским укрепился на 0,2% — до $0,7381.

Во вторник в ходе выступления в Сенате США глава ФРС заявил, что экономика страны в настоящее время сохраняет неопределенность, таким образом, влияя на конгрессменов с целью принятия мер по поддержанию финансовой системы. 

"Информация CFTC по денежному позиционированию от 24 ноября указывает на натиск по отношению к продавцам доллара, так как все основные валюты, кроме иены, показали рост длинных позиций относительно американского доллара", — заявил аналитик ING Франческо Пезоле.

Фунт стерлингов увеличился относительно доллара США на 0,2% — до $1,3438.  

Великобританский фунт продолжает рост независимо от того, что соглашение по Brexit может быть не подписано в срок. 



Читайте также: Доллар резко поднялся из-за коронавируса

среда 02.12.2020 | 12:01
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • США не пытались исправить недостатки в работе компании, как уверяли официальные лица изначально
    США намеренно ограничили бизнес Huawei

    ​Глава и основатель компании Huawei заявил, что США намеренно сделали все, чтобы уничтожить концерн.Он также отметил, что США не пытались исправить недостатки в

    понедельник, 30.11.2020 | 09:34
    Телеком
  • Российские СМИ призывают создавать собственные каналы на российских аналогах YouTube
    Роскомнадзор попросил создать аналог YouTube

    Роскомнадзор попросил ведущие IT-компании страны создать и всячески популяризировать отечественные видеохостинги. Данное заявление было опубликовано на сайте

    воскресенье, 29.11.2020 | 16:13
    Наука и IT
  • Три известных на мировом рынке китайских производителей – Nio, XPeng и Li Auto – не приносят прибыли
    На рынке электрокаров наблюдается растущий пузырь

    ​На рынке производства электрокаров аналитики заметили признаки появления финансового пузыря. Так, рыночная стоимость Tesla превысила 540 млрд долларов. Такая

    воскресенье, 29.11.2020 | 14:48
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok