Американский доллар продолжает падать

В 10:55 по московскому времени индикатор USDX, показывающий отношение доллара США к основной корзине валют, снизился на 0,2% до отметки в 91,157.

Европейская единая валюта выросла относительно доллар США на 0,2% —до $1,2081 на фоне увеличение розничных продаж в ФРГ на 2,6% за октябрь.

Австралийский доллар в паре с американским укрепился на 0,2% — до $0,7381.

Во вторник в ходе выступления в Сенате США глава ФРС заявил, что экономика страны в настоящее время сохраняет неопределенность, таким образом, влияя на конгрессменов с целью принятия мер по поддержанию финансовой системы.

"Информация CFTC по денежному позиционированию от 24 ноября указывает на натиск по отношению к продавцам доллара, так как все основные валюты, кроме иены, показали рост длинных позиций относительно американского доллара", — заявил аналитик ING Франческо Пезоле.

Фунт стерлингов увеличился относительно доллара США на 0,2% — до $1,3438.

Великобританский фунт продолжает рост независимо от того, что соглашение по Brexit может быть не подписано в срок.

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