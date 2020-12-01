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ЦБ РФ проведет реформу для получения больших полномочий на рынке
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ЦБ РФ проведет реформу для получения больших полномочий на рынке

Если реформа будет удачно реализована, то получать лицензии по новым правилам будут обязаны все профессиональные участники рынка акций
​Центральный банк России хочет провести реформу, после которой регулятор рассчитывает получить больше полномочий для действий. Новая реформа затронет процедуру лицензирования большинства участников финансового сектора.

Если реформа будет удачно реализована, то получать лицензии по новым правилам будут обязаны все профессиональные участники рынка акций. В данную категорию попадают брокеры, дилеры, биржи, страховые и управляющие компании, а также негосударственные пенсионные фонды.

Пока что не существует четкого подхода к новому лицензированию. Некоторые компании получили специальный опросник, в котором предлагается оценить готовящиеся изменения. Получать лицензию смогут торговые сети и при этом осуществлять денежные переводы без непосредственного открытия счета, а больший спектр компаний будет допущен к торгам на бирже. 

Новый подход может быть полезен в связи с все большим распространением экосистем. В таких системах финансовые структуры часто совместно существуют с нефинансовыми.

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вторник 01.12.2020 | 21:45
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