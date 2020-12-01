ЦБ РФ проведет реформу для получения больших полномочий на рынке

Если реформа будет удачно реализована, то получать лицензии по новым правилам будут обязаны все профессиональные участники рынка акций. В данную категорию попадают брокеры, дилеры, биржи, страховые и управляющие компании, а также негосударственные пенсионные фонды.

Пока что не существует четкого подхода к новому лицензированию. Некоторые компании получили специальный опросник, в котором предлагается оценить готовящиеся изменения. Получать лицензию смогут торговые сети и при этом осуществлять денежные переводы без непосредственного открытия счета, а больший спектр компаний будет допущен к торгам на бирже.

Новый подход может быть полезен в связи с все большим распространением экосистем. В таких системах финансовые структуры часто совместно существуют с нефинансовыми.

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