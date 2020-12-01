Министры финансов ЕС договорились в вопросах поддержки евроэкономики

Ключевым вопросом, который обсуждался министрами, стало применение единого подхода для обеспечения финансовой стабильности для разных стран-членов еврозоны. Так. К примеру, традиционно более стабильными считают северные страны зоны, что во многом обеспечивается строгой бюджетной дисциплиной. Характерной чертой южных государств является наличие большего объема госдолга.

Ввиду этих особенностей членам еврозоны бывает довольно сложно прийти к договоренности касательно совместных действий. Это связано с тем, что богатые страны не хотят помогать бедным за счет своих граждан, которые платят налоги. Это приводит к цепной реакции: инвесторы не хотят вкладываться в различные долговые инструменты, которые выпускаются отдельными европейскими странами.

В ходе встречи было принято решение активнее использовать уже существующие механизмы поддержки экономики.

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