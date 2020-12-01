ЕС подсчитал размер помощи Украине

Согласно документу, в основном, финансовая помощь оказывалась в виде займов и грантов, которые предназначались для поддержки структурных реформ, которые проводились в Украине. Одним из ключевых условий объединения с ЕС было создание специальных ведомтв, которые занимались вопросами борьбы с коррупцией. Также в докладе приводится слова еврокомиссара по вопросам расширения и добрососедства О. Вархели. Он отметил, что ЕС все еще поддерживает Украину и готов оказать помощь в смягчении экономических последствий коронавируса.

В конце сентября ЕС заявил о готовности дать Украине очередной транш финансовой помощи на 1,2 млрд евро. Эта сумма будет выделена при условии проведения реформ в таких сферах как госуправление и верховенство права. При этом, уже в ноябре МВФ отказался выделять транш, размер которого не указывался.

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