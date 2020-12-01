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ЕС подсчитал размер помощи Украине
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ЕС подсчитал размер помощи Украине

В основном, финансовая помощь оказывалась в виде займов и грантов
​Евросоюз подсчитал размер финансовых вливаний, сделанных в экономику Украины начиная с 2014 года. Данная сумма составляет 16,5 млрд евро, сообщается в докладе, который посвящен соглашению между Украиной и ЕС.

Согласно документу, в основном, финансовая помощь оказывалась в виде займов и грантов, которые предназначались для поддержки структурных реформ, которые проводились в Украине. Одним из ключевых условий объединения с ЕС было создание специальных ведомтв, которые занимались вопросами борьбы с коррупцией. Также в докладе приводится слова еврокомиссара по вопросам расширения и добрососедства О. Вархели. Он отметил, что ЕС все еще поддерживает Украину и готов оказать помощь в смягчении экономических последствий коронавируса.

В конце сентября ЕС заявил о готовности дать Украине очередной транш финансовой помощи на 1,2 млрд евро. Эта сумма будет выделена при условии проведения реформ в таких сферах как госуправление и верховенство права. При этом, уже в ноябре МВФ отказался выделять транш, размер которого не указывался.



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вторник 01.12.2020 | 20:51
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