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Мировая экономика не сможет показать быстрое восстановление
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Мировая экономика не сможет показать быстрое восстановление

Многие эксперты полагают, что мировая экономика не может демонстрировать быстрое восстановление из-за новых вспышек коронавируса
​В следующем году мировая экономика будет восстанавливаться  более медленными темпами, чем ранее предполагалось. Об этом сообщается в прогнозе ОЭСР, организации, которая занимается вопросами экономического сотрудничества и развития.

Многие эксперты полагают, что мировая экономика не может демонстрировать быстрое восстановление из-за новых вспышек коронавируса, а также введения карантинных мер и задержек с поставками вакцины.  Есть предположение, что мировой ВВП вырастет на 4,25 % в следующем году и на 3,75% - в 2022 году. В прогнозе за сентябрь ранее говорилось, что показатель должен вырасти на 5% уже в следующем году.

По итогам текущего года ОЭСР прогнозирует, что экономика США снизит свои показатели на 3,7%, а еврозона — на 7,5%. Одна из крупнейший мировых экономик, китайская, вырастет на 1,8%, а мировая снизится более чем на 4%.

После кризиса экономика обычно восстанавливается гораздо быстрыми темпами в том случае, если люди доверяют принятым решениям со стороны властей. Такого рода выводы следуют из результатов исследования, которое проводил Всемирный банк. Восстановление также будет ускоряться за счет того что будет пройден пик смертности от коронавируса.

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вторник 01.12.2020 | 17:22
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