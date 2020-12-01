Шнабель: ЕЦБ должен поддерживать текущие условия стимулирования экономики

При этом, представитель исполнительного комитета ЕЦБ Изабель Шнабель заявляет, что Центробанку Европы нужно обратить внимание на поддержание "status quo" в европейской экономике, а не снижать денежно-кредитную политику.

Однако представитель комитета добавила, что европейская экономика нуждается в финансовой поддержке на фоне затянувшейся пандемии коронавируса.

Изабель Шнабель добавила, что кредитные процентные ставки в еврозоне снизились практически к нулевым из-за проводимой ЕЦБ монетарной политики, и нужно их поддерживать до окончания кризиса вызванного пандемией коронавируса.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявляла о готовящейся масштабной программе стимулирования экономики еврозоны, добавив, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 нанесет глобальный урон финансовой системе Евросоюза.

Представитель исполнительного комитета ЕЦБ подытожила: "Главное — продолжать проекты стимулирования экономики ЕС и не закрывать их раньше времени, а также срочно утвердить антикризисный бюджет в размере €1,8 трлн."

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