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Ценные бумаги
Бумаги Nikola Motors обвалились после новости о сотрудничестве с GM
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Бумаги Nikola Motors обвалились после новости о сотрудничестве с GM

Ценные бумаги Nikola Motors сначала продемонстрировали рост, а после обвалились практически на 25%
Американский ​стартап по созданию электромобилей Nikola Motors заявил, что заключил соглашение о совместной деятельности с крупнейшей корпорацией США — General Motors. Согласно соглашения, компании совместно займутся разработкой аккумуляторных батарей Hydrotec в электромобиле.

Соглашение о сотрудничестве будет расширяться, так так туда не включены договоренности о приобретении американской корпорацией General Motors активов компании Nikola Motors, а также о совместном созданим электромобиля Nikola Badger. 

Nikola Badger планируется производить в двух вариантах: с водородно-электрической силовой установкой и электрическим агрегатом. 

Согласно соглашения, стороны рассмотрят и возможность применения батареи Ultium от General Motors в грузовиках Nikola Motors.

После обнародования этой информации ценные бумаги Nikola Motors сначала продемонстрировали рост, а после обвалились практически на 25%. Эксперты объясняют это тем, что рост ценных бумаг и последовавший за ним обвал обусловлен невозможностью ознакомления инвесторов с полноценным соглашением о сотрудничестве двух компаний.

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вторник 01.12.2020 | 11:29
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