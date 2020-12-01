Бумаги Nikola Motors обвалились после новости о сотрудничестве с GM

Соглашение о сотрудничестве будет расширяться, так так туда не включены договоренности о приобретении американской корпорацией General Motors активов компании Nikola Motors, а также о совместном созданим электромобиля Nikola Badger.

Nikola Badger планируется производить в двух вариантах: с водородно-электрической силовой установкой и электрическим агрегатом.

Согласно соглашения, стороны рассмотрят и возможность применения батареи Ultium от General Motors в грузовиках Nikola Motors.

После обнародования этой информации ценные бумаги Nikola Motors сначала продемонстрировали рост, а после обвалились практически на 25%. Эксперты объясняют это тем, что рост ценных бумаг и последовавший за ним обвал обусловлен невозможностью ознакомления инвесторов с полноценным соглашением о сотрудничестве двух компаний.

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