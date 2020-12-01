Малый бизнес США не доверяет Байдену

Так называемый индекс уверенности в текущем квартале достиг показателя 48. Согласно ранее проведенному опросу CNBС, показатель ни разу не падал ниже отметки в 50. Но на фоне пандемии коронавируса данный показатель достиг рекордного минимума.

Примерно 53% владельцев малого бизнеса полагают, что проводимая Байденом налоговая политика может оказать негативное влияние на малый бизнес в ближайший год. Почти 50% не верят в то, что новая государственная политика принесет им что-нибудь хорошее. В то же время, примерно 34% владельцев малого бизнеса полагают, что политика Байдена положительно повлияет на бизнес.

Рост налогов будет основным приоритетом государственной политики Джо Байдена. Многие аналитики полагают, что соответствующий закон будет принят сразу после того, как Байден официально вступит в должность президента.

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