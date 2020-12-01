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В экономике США продолжает сохраняться неопределенность — Джером Пауэлл
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В экономике США продолжает сохраняться неопределенность — Джером Пауэлл

Информация о разработке новых иммунизационных препаратах положительно сказывается на восстановлении экономики, но в среднесрочной перспективе
​Поступающая информация о все новых и новых иммунизационных противоковидных препаратах положительно отразилась на мировой экономике, но в финансовой сфере Соединённых Штатов остается неопределенность на фоне темпов распространения вакцины, сообщает глава ФРС Джером Пауэлл.

"Финансовая деятельность в Штатах выросла после резкого спада во II квартале. Снятие ограничений позволило увеличить экономическую активность, валовый внутренний продукт показал рекордный рост в Q3, но в настоящее время мы фиксируем снижение темпов восстановления", заявил Пауэлл.  

Согласно статистике ФРС, затраты населения страны на товары с большим сроком хранения стремительно выросли, при этом затраты на услуги существенно снизились.

Рост покупательской способности, в первую очередь, связан с поддерживающими мерами администрации США и увеличенными выплатами по безработице, сообщил глава ФРС. " Более глубокое восстановление экономики страны напрямую зависит от возможностей и сроков, требуемых для ликвидации пандемии COVID-19. Люди и бизнес должны чувствовать себя в безопасности", — добавил он.

"Информация о разработке новых иммунизационных препаратов положительно сказывается на восстановлении экономики, но в среднесрочной перспективе. Поэтому на данном этапе экономика страны сохраняет неопределенность, и администрации США сложно оценить последствия влияния этих событий", — сообщил Джером Пауэлл. 

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вторник 01.12.2020 | 09:24
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