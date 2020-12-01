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Турецкая экономика слегка улучшила показатели роста
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Турецкая экономика слегка улучшила показатели роста

Если сравнивать показатели ВВП с прошлым годом, то рост ВВП составил 6,7%
​Турецкий ВВП вырос на 15,6% с минувшим кварталом. Согласно данным аналитиков, падение за апрель-июнь составило примерно 11%.

Если сравнивать показатели ВВП с прошлым годом, то рост ВВП составил 6,7%. Немного оздоровить экономику удалось посредством увеличения объемов импорта и инвестиций. Турецкие власти приняли решение уменьшить процентные ставки в качестве меры противодействия финансовому кризису. Таким образом, увеличение кредитования стало наибольшим за последние семь лет, а экономика наполнилась дешевыми деньгами.

Импорт также вырос примерно на 16% если рассматривать годовую динамику, но в то же время экспорт упал более чем на 22%. Курс лиры продолжил свое падение и в сентябре был зафиксирован рекордно низкий показатель курса. В четвертом квартале турецкая валюта не смогла показать рост и продолжила свое падение.

Министр финансов Турции Б. Албайрак покинул свой пост после спада курса национальной валюты, а в Bloomberg данной валюте присудили статус худшей в мире.

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вторник 01.12.2020 | 09:33
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