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Более половины россиян перешли на безналичные расчеты
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Более половины россиян перешли на безналичные расчеты

Примерно 85% клиентов банка пользуются картами для безналичных переводов и расчетов за товары
​Почти половина российских граждан полностью перевела свои траты на систему безналичных расчетов. Данную информацию озвучил зампред Сбербанка А. Ведяхин.

Он отметил, что постоянно увеличивается количество людей, которые оплачивают расходы банковской картой и практически не снимают наличных. Примерно 39% россиян на сегодняшний день отказались от наличных. Для сравнения, до пандемии коронавируса количество таких граждан было на 5% меньше.

Примерно 85% клиентов банка пользуются картами для безналичных переводов и расчетов за товары, а около 64 млн покупателей используют мобильные банковские приложения. Также сообщалось, что значительно выросло и количество операций с валютой – обмен и покупка.

Ранее Роспотребнадзор неоднократно призывал граждан отказаться от использования наличных денег ввиду опасности подхватить коронавирус через банкноты. Так, говорилось, что вирус может хранить активность до суток на бумажных купюрах, а на монетах – несколько часов. В PayPal, в свою очередь, заявили, что общество достигло переломной черты, когда фактически произошла смерть наличных денег.

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понедельник 30.11.2020 | 15:45
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