Более половины россиян перешли на безналичные расчеты

Он отметил, что постоянно увеличивается количество людей, которые оплачивают расходы банковской картой и практически не снимают наличных. Примерно 39% россиян на сегодняшний день отказались от наличных. Для сравнения, до пандемии коронавируса количество таких граждан было на 5% меньше.

Примерно 85% клиентов банка пользуются картами для безналичных переводов и расчетов за товары, а около 64 млн покупателей используют мобильные банковские приложения. Также сообщалось, что значительно выросло и количество операций с валютой – обмен и покупка.

Ранее Роспотребнадзор неоднократно призывал граждан отказаться от использования наличных денег ввиду опасности подхватить коронавирус через банкноты. Так, говорилось, что вирус может хранить активность до суток на бумажных купюрах, а на монетах – несколько часов. В PayPal, в свою очередь, заявили, что общество достигло переломной черты, когда фактически произошла смерть наличных денег.

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