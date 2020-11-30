Altus Capital намерена получить до 29,9% бумаг Детского мира

"Согласно зарегистрированных обращений Altus Capita планирует купить 220 млн 961 тыс. ценных бумаг, что является 29,9% общего объема размещенных ценных бумаг", - сообщается в заявлении. Инвестором, назначенным Altus Capital для покупки финансовых активов, будет компания "Галф Инвестментс Лимитед". Стоимость одной акции составит 160 рублей.

Ценные бумаги будут приобретены с премией к рынку. "Приобретаемая стоимость включает: премию в объеме 27,9% по отношению к стоимости ценной бумаги на момент завершения торговой сессии бумагами на Московской площадке 27 ноября текущего года в сумме ₽125,12; премию в объеме 33,3% относительно к средней стоимости ценной бумаги по итогам сессий на Московской площадке за 30 дней —₽120; премию в объеме 38% относительно к средней стоимости ценной бумаги по итогам сессий на Московской площадке за квартал — ₽115,93; премию в объеме 43,2% относительно к средней стоимости ценной бумаги по итогам торгов на Московской площадке за два квартала — ₽ 111,74; премию в объеме 42,9% относительно стоимости бумаги на последнем публичном размещении акций "Детского мира", прошедшем в первом месяце осени текущего года — ₽112", - сообщает компания, осуществляющая регистрацию заявок до 18 декабря.

Условия компании Altus Capital не касается держателей финансовых активов "Детского мира" в Соединенных Штатах.

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