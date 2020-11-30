Американский доллар снижается относительно евро

По информации на 9:24 мск европейская валюта торгуется на уровне $1,1975. Торги пятницы евро закрыл на отметке в $1,1963.

Курс доллар США снизился к иене до ¥103,88. В пятницу торги закрылись на отметке ¥104,09.

Европейская валюта в паре с японской иеной к 9:24 мск опустилась до ¥124,40 против ¥124,48 в пятницу.

Индикатор доллара США к основным мировым валютам опустился на 0,13%.

Великобританский фунт к 9:24 мск поднялся по отношению к доллару США до $1,3342 с $1,3311 в пятницу.

Фунт стерлингов относительно евро вырос до €1,1142 с €1,1127 в пятницу.

Китайский юань продолжил рост относительно американского доллара и торгуется на отметке 6,5884/$1 по сравнению с 6,5781/$1 на закрытии сессии в пятницу. НБК влил ¥200 млрд в финансовый сектор страны согласно программе среднесрочного заимствования. При этом, ставка по одногодичным заимствованиям осталась на прежнем уровне — 2,95%. Главный финансовый регулятор страны КНР предоставил ¥150 млрд в рамках РЕПО.

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