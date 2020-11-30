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Крупнейшему банку Германии посоветовали уйти из России
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Крупнейшему банку Германии посоветовали уйти из России

Deutsche Bank же наоборот был готов к расширению бизнеса
​Банку Германии Deutsche Bank эксперты дали совет прекратить деятельность в РФ, а также прекратить оказывать услуги гражданам России за рубежом.

Большая часть всемирных банковских учреждений уже заморозили свою деятельность в России по причине того, что Соединённые Штаты ввели ограничительные меры в отношении РФ 6 лет назад.

Наблюдатели, определённые управлением финуслуг штата Нью-Йорк, дали информацию банку в октябре о том, что попытки совершенствования работы учреждения на территории РФ не покрывают существенные риски, которые всегда присутствуют при ведении дел с клиентами из России.

Deutsche Bank же, наоборот, был готов к расширению бизнеса. Исходя из информации источников, банку была направлено предложение о концентрации внимания на вовлечении некоторого количества влиятельных граждан, имеющих отношение к политике.

Для наблюдателей это было большой неожиданностью, так как процент дохода банка от российского рынка был несущественным — за прошлый год банк заработал на территории РФ менее 70 миллионов евро, при общей прибыли в 27 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что внешние наблюдатели не имеют полномочий напрямую указывать банковскому учреждению, они направляют свои советы и рекомендации управляющему комитету в Нью-Йорке, а это уже может потянуть за собой штрафы и суды.

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понедельник 30.11.2020 | 08:40
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