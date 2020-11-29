Глава PayPal уверен в дальнейшем успехе биткоина

По мнению главы PayPal, пандемия коронавируса ускорила цифровизацию финансов, и, таким образом, от 40 до 70% клиентов сегодня не хотят иметь дело с наличными деньгами.

В свою очередь, PayPal планирует упростить операции по покупке, продаже и хранению криптовалюты и в то же время обеспечит ей все условия для того чтобы стать основным источником финансирования для всех 28 млн продавцов.

На этой неделе стоимость Bitcoin на криптовалютной бирже превысила $18. Тем самым, биткоин подорожал на 0,24%. Bitcoin, в отличие от золота, дает людям больше свободы, поскольку коины довольно легко перемещать и они полностью независимы. Именно в этом и заключается их основная сила по сравнению с другими валютами. Также биткоин популяризируют многие звезды шоу-бизнеса, включая Шона Леннона, сына Джона Леннона из «Битлз».

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