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Глава PayPal уверен в дальнейшем успехе биткоина
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Глава PayPal уверен в дальнейшем успехе биткоина

Пандемия коронавируса ускорила цифровизацию финансов
​Директор PayPal отметил, что вариантов использования Bitcoin в будущем будет гораздо больше, чем сегодня. Таким образом, ценность данной криптовалюты в перспективе будет только повышаться.

По мнению главы PayPal, пандемия  коронавируса ускорила цифровизацию финансов, и, таким образом, от 40 до 70% клиентов сегодня не хотят иметь дело с наличными деньгами.

В свою очередь, PayPal планирует упростить операции по покупке, продаже и хранению криптовалюты и в то же время обеспечит ей все условия для того чтобы стать основным источником финансирования для всех 28 млн продавцов.

На этой неделе стоимость Bitcoin на криптовалютной бирже превысила $18. Тем самым, биткоин подорожал на 0,24%. Bitcoin, в отличие от золота, дает людям больше свободы, поскольку коины довольно легко перемещать и они полностью независимы. Именно в этом и заключается их основная сила по сравнению с другими валютами. Также биткоин популяризируют многие звезды шоу-бизнеса, включая Шона Леннона, сына Джона Леннона из «Битлз».



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воскресенье 29.11.2020 | 15:16
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