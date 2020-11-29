Сбербанк планирует переработку пластикового мусора в окна

В настоящее время планируется запуск проекта по переработке использованных и невостребованных банковских карт в качественные оконные профили.

В настоящее время у компании действуют 150 проектов, включая переработку выброшенных стаканчиков для кулеров с питьевой водой. В настоящее время довольно популярно запускать подобные проекты, направленные на переработку отходов. В подобных проектах делается упор на факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления в процессе принятия решений для того, чтобы лучше управлять рисками и обеспечивать более устойчивое развитие компании.

Сбербанк намерен провести международную онлайн-конференцию, которая будет посвящена развитию и использованию ИИ в РФ и за рубежом. В данное мероприятие может проводиться вместе с российскими и зарубежными компаниями.

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