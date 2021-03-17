Финансы: Северный поток-2 оказалася не нужным Германии

В Европе, по ее мнению, достаточное количество терминалов СПГ, которые используются даже не на полную мощность. Данной инфраструктуры вполне достаточно для того чтобы покрыть текущие потребности в газе.

Эксперт полагает, что проект «Северный поток-2» впустую потратить большое количество денег и все будут это компенсировать за счет высокой стоимости газа либо в виде компенсационных выплат.

Германия намерена к 2030 году снизить долю газа в своем энергетическом балансе в два раза. Планируется, что к 2040 или 2050 году природный газ станет менее важным и полностью исчезнет из энергобаланса страны.

Ранее сообщалось, что власти Германии нашли способ переломить ситуацию с газопроводом в свою пользу. Они полагают, что после запуска трубопровода США будет легче смириться с ним и поэтому необходимо тянуть время.

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