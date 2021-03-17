Экономика: Аналитики ухудшают прогноз ВВП Германии

Прогнозы были более оптимистичные, и обещали рост в 3,7%. Однако продолжающийся локдаун и длительное влияние коронавирусной инфекции на людей привели к ухудшению прогнозов экономики на первый квартал — спад составит 2,0%. Среднегодовой уровень инфляции в текущем году оценивается в 2,1%.

Однако экономисты заявляют, что уже следующие несколько месяцев принесут немецкой экономике стимулы для восстановления, что приведет к росту, и возможности к концу года достичь докризисного уровня. На следующий 2022 год совет оптимистично прогнозирует рост ВВП в 4,0%.

Вместе с тем отмечается, что восстановление экономики зависит от успехов в борьбе с пандемией. "При появлении действенных способов уменьшить количество вновь заболевших, а также вакцинировании основной группы населения, туристическая и обслуживающая сферы, торговля и гостиничный бизнес, демонстрирующие спад от коронавирусного кризиса, начнут оживать. Это должно способствовать сильному росту экономики", — заключил член Совета экономических экспертов Ахим Трюгер.

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