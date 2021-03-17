Экономика: Количество новостроек в США сокращается больше прогнозов

В отчете содержится информация, что жилищное строительство резко упало на 10,3% до 1,421 миллиона в год после спада на 5,1% до пересмотренного показателя в 1,584 миллиона в январе.

Экономисты предвидели, что количество новостроек сократится на 0,9% до 1,565 миллиона с 1,580 миллиона, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

В связи с резким падением в декабре до максимума за четырнадцать лет в 1,670 миллиона, объемы жилищного строительства находятся на низких значениях.

Отчет также показал намного большее, чем ожидалось, сокращение количества разрешений на строительство, которое в феврале упало на 10,8% до 1,682 миллиона в год после скачка на 10,7% до пересмотренного уровня 1,886 миллиона в январе.

Эксперты опасаются, что количество разрешений на строительство, индикатор будущего спроса на жилье, упадет на 7% до 1,750 миллиона с 1,881 миллиона, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

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