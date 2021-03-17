Курс нефти: Падение цены связывают с уменьшением спроса

Цена на нефть марки Brent с расчетами в мае снизилась на 27 центов, или 0,4%, до 68,12 долл/барр., в то время как фьючерсы на нефть марки WTI (Западный Техас, США) упали на 0,3% до 64,60 долл/барр..

Сегодня Международное энергетическое агентство (МЭА) публикует доклад о состоянии мирового рынка нефти, в котором говорится, что "спрос на нефть, скорее всего, никогда не достигнет своего допандемического значения".

В отчете МЭА содержатся данные, что в 2023 году потребление топлива в среднем составит чуть более 101 млн баррелей в день, и после этого рост будет сдерживаться из-за новых рабочих привычек и отказа от ископаемого топлива.

На нефтяные цены влияют также опубликованные данные о неожиданно низких запасах нефти и опасения по поводу приостановки внедрения вакцины.

После опубликования Американским институтом нефти данных о сокращении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, трейдеры теперь ждут официального подтверждения информации.

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