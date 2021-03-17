Экономика: Иран провоцирует США новым нарушением условий ядерной сделки

Согласно выводам экспертов, столь явное несоблюдение требований ядерной сделки осуществляется с целью противостоять США и повлиять на действия администрации президента Соединенных Штатов Д.Байдена.

В планах Тегерана внедрение и запуск 2-го каскада центрифуг IR-4. В сообщении МАГАТЭ говорится, что в понедельник 15 марта "агентство обнаружило, что Иран открыл подачу урана UF6 в каскад из 174-х центрифуг IR-4, которые уже введены в эксплуатацию на объекте в Натанзе по обогащению топлива".

Иран заявил об ограничении инспектирования МАГАТЭ ядерных объектов, решение вступило в действие 23 февраля. Также Тегеран озвучил, что планирует обогащать уран выше указанного в международных договоренностях соглашения "при необходимости", вплоть до 60%, согласно высказыванию иранского главы Али Хаменеи. Слова Хаменеи расценены пресс-секретарем Государственного департамента США Эдвардом Прайсом в качестве угрозы, но США все еще готовы продолжать ядерную сделку с Ираном при соблюдении ее условий.

Ранее МАГАТЭ согласилось сократить инспекции объектов атомной промышленности в Иране. Данное постановление действует на протяжении 3-х месяцев.

США односторонне прервали договоренности по ядерной сделке в мае 2018 года путем ввода новых санкций к Тегерану. Ответом Ирана стал отказ исполнения договоренностей в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) Это соглашение, подписанное в 2015 году США, Ираном, РФ, КНР, Великобританией, Германией и Франция накладывает запрет на обогащение урана свыше уровня 3,67%. Периодически МАГАТЭ фиксировало нарушение Ираном положения: до уровня в 4,5% летом 2019 года и о превышении общих ядерных запасов свыше 2400 кг при норме в 200 кг в ноябре 2019 года.

По требованиям США, Иран должен полностью придерживаться условий сделки, тогда будут снижены или отменены санкции. Иран же, напротив, согласен на обратный порядок действий: соблюдение сделки после отмены санкций.

Выступая посредником, Евросоюз порекомендовал провести обсуждение условий договора при неофициальной встрече. Иран отказался, несмотря на согласие Соединенных Штатов.

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