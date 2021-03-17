Экономика: Россию ожидает крупный топливный кризис

Счетная палата в опубликованном годовом отчете высказала опасения, что Россию неминуемо настигнет повторение кризиса 2018 года, поскольку по мнению экспертов повышение розничных цен на топливо и бензин вызовет напряжённость в обществе.

Россияне еще в 2018 году испытали на себе мощный скачок цен на бензин на фоне роста общемировых цен на сырую нефть. Для блокирования патовой ситуации при росте цен был внедрен демпферный механизм: при наличии высоких цен экспорта нефти НПЗ могут рассчитывать на помощь бюджета, выраженную в отрицательном акцизе, и наоборот, при снижении цен они сами должны пополнить государственный бюджет.

Конец прошлого года ознаменовал повышение цен на нефть, которое продолжается и в текущем году, поэтому нефтяным компаниям рекомендовано сейчас загрузить НПЗ на полную мощность и покрыть возросший спрос.

Также Счетная палата сообщила о масштабных нарушениях финансового плана в силовых ведомствах. Финансовые нарушения выявлены в оборонной сфере, нацбезопасности и охранных компаниях. В основном это нарушения в области госзакупок и отклонения в отчетности, нецелевое или неэффективное использование дотаций и фондовых вложений.

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