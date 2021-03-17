Фондовый рынок: Европейские акции на низком старте ожидают заседания ФРС

Инвесторы рассчитывают от ФРС оглашения планов по быстрому восстановлению экономики за счет нормализации политики ДКП.Любое замечание ФРС по изменениям процентных ставок и инфляции находится под пристальным контролем трейдеров.

Есть надежды, что после заседания ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции лично расскажет о пугающем скачке доходности казначейских гособлигаций.

После ФРС пересматривать свою политику планируют: в четверг Банк Англии, а в пятницу Банк Японии.

Азиатские фондовые индексы в основном снижаются на фоне возросшей доходности долгосрочных гособлигаций США.

Укрепление доллара задерживает золото на позициях ниже двухнедельного максимума. Цены на нефть четвертую сессию снижаются, несмотря на данные о неожиданном падении запасов сырой нефти в США.

Позже ожидается публикация окончательных данных о потребительских ценах из зоны евро и данные о регистрации новых автомобилей из Европы. Эти данные станут толчком для торговли на европейском рынке.

Разнонаправленная торговля американскими акциями связана с неоправданными ожиданиями от отчетов по розничным продажам и промпроизводству, а доходность казначейских облигаций демонстрирует сильную волатильность в преддверии заседания ФРС по процентным ставкам.

Падение Dow показало 0,4%, S&P 500 упал на 0,2%, а Nasdaq Composite вырос на 0,1%

Европейские фондовые индексы отметили рост на сессии вторника после положительных прогнозов немецкого Volkswagen.

Панъевропейский Stoxx 600 прибавил 0,9%. Немецкий DAX поднялся на 0,7%, французский индекс CAC 40 показал подъем на 0,3%, а британский FTSE 100 вырос на 0,8%.

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