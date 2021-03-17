Форекс: Февральский отчет по безработице в Южной Корее

Рост уровня безработицы по февральским данным с учетом сезонных колебаний составил 4,0%, после показателя в 5,4% в январе.

Уровень безработицы февраля 2020 года составлял всего 3,4 %.

На нескорректированной основе уровень февральской безработицы снизился до 4,9%, после январских 5,7%.

Число безработных снизилось до 1,353 миллиона в феврале с 1,57 миллиона месяцем ранее. Для сравнения — в феврале прошлого года рост показателя составлял 201 тыс. человек.

Число занятых сократилось на 473 тысячи человек в годовом исчислении до 26,365 миллиона человек в феврале.

По данным января 2021 года уровень безработицы в Южной Корее показывал рекордное значение в 5,4%, что являлось максимумом с октября 1999 года, сообщает официальная статистика. При этом в декабре 2020 года безработица зафиксирована на 4,5%, в соответствии с пересмотренными данными, и 4% за январь 2020 года.

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