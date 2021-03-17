Экономика: Публикация потребительских цен еврозоны станет основным событием среды

В 10 часов по МСК Европейская ассоциация автопроизводителей должна опубликовать данные о регистрации новых автомобилей в Европе за февраль.

В 11 часов по МСК будут получены данные HICP из Австрии и Словакии.

В 12 часов по МСК будут получены данные о средней валовой заработной плате из Польши. Рост заработной платы в феврале составит 4,9% против 4,8% в январе.

В 13 часов Евростат должен опубликовать окончательные потребительские цены еврозоны за февраль. Ожидается, что Статистическое управление подтвердит рост потребительских цен на 0,9%.

По данным агентства статистики Istat, в Италии зафиксирован рост потребительских цен в феврале 2021 года по национальным стандартам (СPI) на 0,6% относительно февраля прошлого года, при этом данные за январь показали рост на 0,4%. Рост цен по сравнению с январем 2021 года составил 0,1%. Окончательные цифры соответствуют предварительным прогнозам.

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