Инвестиции: США опровергают попытку отговорить Бразилию от покупки российской вакцины

Посольство Бразилии в США не располагает никакими сведениями касательно консультаций либо других действиях со стороны властей или компаний в США.

Ранее создатели «Спутник V» заявили, что уличили США в попытке уговорить Бразилию отказаться от покупки данного препарата. Также создатели вакцины подчеркнули, что такое поведение является неэтичным и может стоить тысячи невинных жизней.

Напомним, что «Спутник V» стала первой официально зарегистрированной вакциной от коронавируса, которая была создана на основе аденовируса. Данный препарат был зарегистрирован более чем в 50 странах. Сейчас разработка российских ученых входит в ТОП 10 лучших вакцин, которые могут быть кандидатами в списке Всемирной организации здравоохранения.

Многие страны работают над созданием вакцины, однако создать ее удалось лишь нескольким, включая ЕС и США.

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