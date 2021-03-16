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Форекс: NPBFX проведет вебинар по внутридневной торговле
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Форекс: NPBFX проведет вебинар по внутридневной торговле

Дата проведения: 18 марта 2021 год
​Дейтрейдинг неизменно входит в топ наиболее популярных торговых стратегий финансовых рынков. В четверг, 18 марта, NPBFX расскажет в онлайн режиме правила заключения успешных краткосрочных сделок.

Компания NPBFX совместно с центром финансового образования FX-Instructor организует вебинар по внутридневной торговле «Торговый шаблон: Открытие Европы». Обучающий материал рассчитан на валютных трейдеров с любым уровнем подготовки. Изучите подробнее программу вебинара и спешите присоединиться.

Программа вебинара включает следующие вопросы:

  • выбор правильного таймфрейма для анализа графика цены;
  • применение технического анализа перед открытием краткосрочных внутридневных сделок на рынке FOREX;
  • специфика проведения фундаментального анализа перед открытием краткосрочных внутридневных сделок;
  • правила эксклюзивного торгового шаблона (торговой системы) «Открытие Европы»;
  • примеры сделок по торговому шаблону.

Спикер проекта:

Емченко В.А. — руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), автор торговой методики «Открытие Европы».

Когда состоится вебинар?

  • Дата проведения: 18 марта 2021 г. (четверг)
  • Начало вебинара: 20:00 (время московское)
  • Стоимость участия: бесплатно
Источник: NPBFX

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вторник 16.03.2021 | 16:58
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