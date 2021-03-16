Форекс: NPBFX проведет вебинар по внутридневной торговле

Компания NPBFX совместно с центром финансового образования FX-Instructor организует вебинар по внутридневной торговле «Торговый шаблон: Открытие Европы». Обучающий материал рассчитан на валютных трейдеров с любым уровнем подготовки. Изучите подробнее программу вебинара и спешите присоединиться.
Программа вебинара включает следующие вопросы:
- выбор правильного таймфрейма для анализа графика цены;
- применение технического анализа перед открытием краткосрочных внутридневных сделок на рынке FOREX;
- специфика проведения фундаментального анализа перед открытием краткосрочных внутридневных сделок;
- правила эксклюзивного торгового шаблона (торговой системы) «Открытие Европы»;
- примеры сделок по торговому шаблону.
Спикер проекта:
Емченко В.А. — руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), автор торговой методики «Открытие Европы».
Когда состоится вебинар?
- Дата проведения: 18 марта 2021 г. (четверг)
- Начало вебинара: 20:00 (время московское)
- Стоимость участия: бесплатно
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