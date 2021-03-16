Форекс: Уровень безработицы в Гонконге растет

С декабря по февраль уровень безработицы увеличился до 7,2% относительно периода с ноября по январь в 7,0%.

Уровень неполной занятости за декабрь - февраль вырос до 4,0% с 3,8% в предыдущие три месяца.

Число безработных увеличилось с декабря по февраль на 8 300 до 261 600 человек. За тот же период количество частично занятых выросло на 6 400 до 154 600 человек.

"При анализе по отраслям уровень безработицы в секторах, связанных с потреблением и туризмом, а именно в сферах розничной торговли, гостиничном бизнесе и общественного питания оставался высоким на уровне 11,1% в декабре - феврале, но был на 0,2% ниже, чем в ноябре - январе", — заявил министр труда и социального обеспечения Лоу Чи-Квонг.

"С запуском программы вакцинации Covid-19 угроза эпидемии может постепенно снизиться, и это ослабит давление на рынок труда в конце года", — сказал министр.

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