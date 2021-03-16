Курс евро: ​Единая европейская валюта выросла после выхода данных ZEW

Ожидается, что ФРС сохранит основные процентные ставки в прежнем диапазоне. Инвесторы будут внимательно следить за реакцией ФРС на недавнее увеличение доходности облигаций, которое привело к значительной волатильности на американских рынках.

Европейские рынки ценных бумаг завершили торги положительной динамикой, следуя за ростом на фондовых площадках Азии и США.

Евро укрепил свои позиции после выхода данных опроса ZEW, которые показали, что в марте уверенность в экономике Германии выросла.

Единая европейская валюта укрепилась до 1,1946 относительно доллара США и 130,40 по отношению к иене. Европеец найдет сопротивление в районе 1,22 против доллара США и 132,00 против иены.

Евро вырос до 0,8640 против фунта стерлингов. В паре с австралийским долларом евро укрепился до 1,5473. Евро ожидает сопротивление в районе 0,88 против фунта и 1,56 относительно австралийского доллара.

Европейская валюта подорожала до 1,6646 против киви. По отношению к канадскому доллару евро вырос отметки отметке 1,4896. Если европеец продолжит расти, он может встретить сопротивление около 1,70 против киви и 1,51 против канадского доллара.

Евро снизился до 1,1041 по отношению к франку. Следующая ключевая поддержка евро будет около уровня 1,07.

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